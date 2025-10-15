IT: Welcome to Derry spaventa una sanguinosa tempesta in questo nuovo trailer di Red Band

HQ

Pennywise il clown danzante tornerà tra IT: Welcome to Derry. Il nuovissimo spettacolo prequel che riporta Skarsgård nei panni della creatura da incubo proveniente da oltre le stelle. In questo nuovissimo e violentemente sanguinoso trailer veniamo accolti di nuovo nella piccola città, quasi 30 anni prima degli eventi del primo film di Andy Muschietti del 2017.

Lo spettacolo sarà presentato in anteprima alla fine del mese, il 26 ottobre, e a giudicare dalle riprese si preannuncia come veramente orientato agli adulti, violentemente sanguinoso e diabolicamente cruento. In altre parole, Natale per tutti noi appassionati di horror. La stagione ci fornirà otto episodi in totale con il finale in onda il 14 dicembre. Dai un'occhiata al trailer deliziosamente inquietante qui sotto.

