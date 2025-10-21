Italdesign presenta l'imminente tributo alla Honda NSX

HQ

Lo studio di design Italdesign ama disegnare vari omaggi a modelli di auto iconiche e il loro prossimo progetto che verrà presto mostrato è il loro tributo all'iconica auto Honda NSX degli anni '90 che Ayrton Senna ha contribuito a sviluppare. La NSX è stata considerata per molti anni la migliore auto sportiva del suo tempo e ha surclassato i suoi concorrenti più vicini, Ferrari Testarossa e Lamborghini Diablo, all'epoca. Il piccolo teaser che è apparso mostra un fanale posteriore a LED che ovviamente assomiglia all'immagine originale in termini di forma, ma senza la forma superiore, che forse avrebbe dovuto essere inclusa qui. Quando lo vedremo non lo sappiamo, ma presto sarà il momento di giudicare dal teaser.

