Italia, Grecia, Polonia, altri chiedono all'UE di riconsiderare il prezzo del carbonio sul carburante

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Fino a dieci paesi all'interno dell'UE, tra cui Italia, Polonia, Ungheria e Grecia, vogliono che Bruxelles ripensi il piano sul prezzo del carbonio per il riscaldamento e i trasporti, riporta Reuters. Sostengono che i cittadini non dovrebbero affrontare nuovi costi del carburante legati al clima nell'attuale contesto economico e geopolitico.

La controversia mira a ETS2, il nuovo mercato del carbonio nell'Unione per l'edilizia e il trasporto su strada. Sebbene già ritardato al 2028, il progetto costringerebbe i fornitori di carburante a pagare per le emissioni di CO₂ derivanti da combustibili per il riscaldamento e i trasporti. I sostenitori sostengono che sia necessario per spingere auto e sistemi di riscaldamento più puliti.

Così com'è, la disputa potrebbe complicare ulteriormente la più ampia riforma del mercato del carbonio da parte dell'UE. La Commissione Europea sta preparando una revisione del sistema esistente per lo scambio delle emissioni, ma i paesi opposti hanno più che abbastanza voti per bloccare cambiamenti che non gradiscono. Allo stesso tempo, Germania, Svezia e altri considerano ETS2 cruciale per la transizione dell'UE verso l'energia pulita.