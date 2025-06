It's Always Sunny in Philadelphia non ha perso il suo tocco non filtrato Dai un'occhiata al trailer ufficiale della stagione 17.

HQ Mancano solo due settimane e mezzo alla premiere della stagione di quella che forse è la serie comica più offensiva di sempre, It's Always Sunny in Philadelphia . È iniziato nel 2005 e, due decenni dopo, sono ancora in arrivo nuovi episodi. Il 9 luglio, la stagione 17 debutterà e, a giudicare dal primo trailer vero e proprio, la banda non ha imparato nulla. Frank (Danny DeVito) si cimenta con gli appuntamenti in TV, Dennis è uno psicopatico purosangue, Mac si cimenta nella rianimazione cardiopolmonare e Dee sembra essere colpito duramente dalle buffonate di tutti, ancora una volta. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e possiamo già avvertire che i più schizzinosi dovrebbero guardare qualcos'altro. HQ