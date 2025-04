It's Always Sunny in Philadelphia ritorna a luglio

HQ

Una delle sitcom più esilaranti di tutti i tempi è la serie assolutamente folle iniziata nel 2005 e andata in onda praticamente ogni anno fino al 2019, quando è passata a stagioni semestrali. E nel 2025 è il momento della stagione 17.

Ora, l'account ufficiale di Bluesky annuncia che It's Always Sunny in Philadelphia: La stagione 17 sarà presentata in anteprima il 9 luglio. Speriamo che un primo trailer venga rilasciato presto per tutti noi che muoiono dalla voglia di vedere quali idee agghiaccianti e ripugnanti Dennis se ne esce questa volta, come Frank (Danny DeVito) ci farà sentire tutti male e quanti altri colpi rozzi Dee può prendere prima di esplodere.

Se non hai mai visto la serie prima, ma ti piace l'umorismo nero, tieni gli occhi aperti. Questo è uno spettacolo che spinge i confini della decenza allo stesso modo di South Park.