ITV e Sky puntano a rivaleggiare con i giganti globali dello streaming con un accordo da £1,6 miliardi

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Dopo colloqui iniziati a novembre dello scorso anno, un accordo è stato finalmente raggiunto per un valore di £1,6 miliardi, con ITV che ha venduto le sue divisioni media e il suo reparto di intrattenimento a Sky. Questo include i canali broadcast di ITV, così come il suo servizio di streaming ITVX.

Secondo la BBC, l'amministratore delegato di Sky, Dana Strong, ha detto che è stato "un momento decisivo per i media britannici." È considerato uno dei più grandi acquisti nella storia dei media britannici, dato che Sky è di proprietà della società americana Comcast. Non ci sono cambiamenti immediati per i programmi popolari, dato che ITV possiede ancora il suo ramo studio, che rende programmi come Love Island e I'm a Celebrity Get Me Out of Here.

"Gli spettatori continueranno a godersi i programmi che conoscono e amano, come Coronation Street, Emmerdale, Love Island, I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, This Morning, Loose Women, Lorraine e News at Ten - insieme ai principali eventi sportivi dal vivo," ha dichiarato Sky Group in un comunicato.

ITV è ancora tenuta a fornire un servizio in chiaro almeno fino al 2034. Quando l'acquisizione sarà completata, ITV Studios diventerà un'attività autonoma. Sky prevede di continuare a collaborare con ITV Studios, spendendo £2,1 miliardi in contenuti provenienti dagli studi in un periodo di cinque anni.