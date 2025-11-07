ITV sembra stia valutando la possibilità di vendere la sua attività televisiva a Sky

HQ

Sembra che il panorama della produzione televisiva nel Regno Unito potrebbe vedere un cambiamento significativo nell'immediato futuro. Un nuovo rapporto di BBC News rivela che ITV è attualmente impegnata in colloqui con Sky nel tentativo di vendere la sua attività televisiva al gigante delle trasmissioni.

Non è un'acquisizione completa di ITV che è in programma qui, solo il settore Media and Entertainment della società, che comprende anche i canali in chiaro e la piattaforma di streaming ITV X. L'accordo non includerebbe lo studio di produzione di ITV, noto come ITV Studios, il che significa che spettacoli come Love Island continueranno ad essere creati da ITV se questa versione dell'accordo dovesse andare in porto.

Per quanto riguarda il ruolo di Sky in questo processo, questa sembra essere la prossima mossa dell'azienda (che è di proprietà del gigante americano delle telecomunicazioni Comcast ) per competere con i giganti dello streaming come Netflix. Non è chiaro se questa discussione alla fine porterà a un accordo, ma potrebbe avere un impatto sul modo in cui gli spettatori del Regno Unito consumano il loro intrattenimento, soprattutto per quanto riguarda coloro che non utilizzano i servizi basati su Sky.