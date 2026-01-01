Jack Black e Paul Rudd nominano i loro film preferiti di Christopher Nolan, Steven Spielberg e Stanley Kubrick

HQ

Se sei nel cinema, probabilmente sei un grande fan del cinema. Film, film, bobine, come li vuoi chiamare, sono una magia come nessun'altra, ed è facile capire perché anche quando sei dentro una certa misura come Jack Black e Paul Rudd, sei ancora un fan del cinema.

In una recente intervista con Collider, alle star di Anaconda è stato chiesto quali fossero alcuni dei loro successi preferiti da registi del passato e del presente. Per prima cosa, Black ha iniziato con il suo film preferito di Christopher Nolan, The Dark Knight.

"So che dovrei dire Dunkerque," disse Black. "Ci sono molti film fantastici. Ha fatto film incredibili, ma quel cazzo di Cavaliere Oscuro era un sconvolgente, e Heath Ledger? Ricordo di aver sentito che Chris Nolan stava facendo Batman con Heath Ledger nel ruolo del Joker, e il mio primo istinto è stato: 'Cosa? Sbagliato. Sbagliato. Il bel ragazzo non ce la farà.' E non ho mai sbagliato così tanto."

Rudd era titubante a nominare un Nolan preferito, ma disse di aver visto Dunkerque in un "grande teatro vecchio" e di aver pensato che fosse il miglior sound design che avesse mai sentito. Ha anche detto che Interstellar è "per niente male."

Passiamo a Spielberg, e Rudd ha detto che Lo squalo è un film perfetto, ma Incontri ravvicinati del terzo tipo è la sua scelta. Black ha scelto I predatori dell'arca perduta a causa di suo padre. "Mio padre mi ha chiamato e ha detto: 'Ehi, figliolo, ho appena visto I predatori dell'arca perduta, ed è il miglior film che abbia mai visto. Voglio che tu venga con me.' Io ho detto: 'Va bene, papà. Non sarà così buono come ha detto.' E mi sono seduta con lui, e lui l'ha visto la seconda volta, e io l'ho visto, e ho pensato: "Questo è il miglior film che abbia mai visto." Quindi, ho un legame emotivo speciale con I predatori grazie a mio padre."

Kubrick era una scelta più difficile, dato che sia Black che Rudd concordavano che la maggior parte dei suoi film fossero capolavori. Alla fine, Jack Black decise per Shining, e Rudd optò per Dr. Stranamore. Ecco qua: due attori moderni offrono i loro preferiti da tre registi di spicco.