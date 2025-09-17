Jack Black e Paul Rudd si tuffano a capofitto nel caos del meta in questo nuovo trailer del reboot di Anaconda

HQ

Il mondo ha davvero bisogno di altri reboot? Hollywood la pensa chiaramente così, e questa volta ha portato alla luce il cosiddetto classico cult Anaconda. Anche quando è apparso per la prima volta sugli schermi quasi 30 anni fa, il film è stato difficile da prendere sul serio. Ma eccoci di nuovo qui, e questo round si appoggia molto al meta-umorismo mentre Jack Black e Paul Rudd interpretano due amici che decidono, sì, di riavviare Anaconda.

È una premessa così ridicola che potrebbe funzionare. In questa nuova versione, il duo si addentra nella foresta pluviale sudamericana con una troupe cinematografica per dare il via alla produzione. Naturalmente, tutto va clamorosamente storto quando un'anaconda molto reale, massiccia e letale inizia a dar loro la caccia, desiderosa di affondare le sue zanne negli amici e nella loro squadra.

Il film arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre, con un lancio internazionale previsto nello stesso periodo. Un nuovissimo trailer è già uscito per il tuo piacere visivo.

Sei entusiasta di un po' di caos nella giungla infestata da serpenti con Black e Rudd?