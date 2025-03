Jack Black non doveva interpretare Steve in A Minecraft Movie

HQ

"Io... sono Steve", dichiara con orgoglio Jack Black nelA Minecraft Movie primo trailer, ma a quanto pare non è sempre stato destinato ad essere l'icona in camicia blu del mega successo di Mojang. Invece, Black avrebbe potuto interpretare un ruolo molto diverso.

Secondo il direttore senior dei contenuti originali di Mojang, Torfi Frans Ólafsson, Black avrebbe dovuto inizialmente interpretare un maiale. "Il suo personaggio era originariamente un maiale parlante, ed è stato molto, molto, molto tardi nello sviluppo che abbiamo avuto l'idea di cambiarlo per farlo diventare Steve, perché avevamo bisogno di un esperto e di un conduttore", ha detto a Variety. "Questo non è il mio Steve o il tuo Steve – questo è lo Steve di Jack Black. Molti fan hanno risposto quando hanno visto i primi teaser e trailer, tipo: 'Ehi, aspetta un attimo, questo è solo Jack Black. Questo non è Jack Black che è qualcun altro". E forse lo è, perché è letteralmente lui che interpreta questo personaggio e ciò che significa per lui".

Gran parte del film si basa sull'idea che questa sia solo un'interpretazione di Minecraft, piuttosto che cercare di creare una storia canonica. "Non siamo la storia ufficiale", ha detto il regista Jared Hess. "Non stiamo canonizzando nulla. Siamo solo una delle mille storie".

A quanto pare Black ha preso il ruolo di Steve piuttosto seriamente, trascorrendo più di 100 ore in Minecraft dopo che i produttori hanno creato un gioco in cui tutto il cast poteva giocare. "Era completamente maniacale, accumulava roba nelle miniere, cercava lapislazzuli perché gli piaceva il modo in cui suonava", Ólafsson descrisse.

A Minecraft Movie uscirà nelle sale il 4 aprile.