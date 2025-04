Jack Black sorprende gli spettatori alla proiezione del film Minecraft

HQ

Jack Black, che interpreta Steve nel film di Minecraft, è recentemente apparso a una proiezione del film di Minecraft fingendo di essere uno dei dipendenti del cinema. E ha esortato i fan a non lanciare popcorn o gridare chicken jockey - un riferimento alla scena che è diventata virale e sta causando il caos nei cinema di tutto il mondo. Alcuni fan sono riusciti di recente a contrabbandare un pollo vivo in una proiezione, il che non sorprende che li abbia buttati fuori dalla sicurezza. Guarda la reazione dei fan esultanti quando Jack Black appare qui.

"Sono Steve! Guarda cosa ho portato, il mio vero piccone! Sei pronto per il rock? Signore e signori, vi prego di divertirvi, A Minecraft Movie. Gira il proiettore".

