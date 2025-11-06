Jack Doohan si allontana dalla Formula 1 e si dice che si unirà alla Super Formula giapponese

HQ

Jack Doohan, il pilota 22enne che ha iniziato la stagione di Formula 1 con Alpine, ma è stato retrocesso dopo sole sei gare senza aver vinto punti, potrebbe non continuare in F1 la prossima stagione, poiché l'australiano sta cercando un nuovo ingaggio in Super Formula, secondo quanto riportato da Motorsport. Ci sono "forti legami" tra Doohan e il team Toyota Kondo Racing per la Super Formula, la principale competizione automobilistica di monoposto in Giappone.

Questo arriva dopo che Franco Colapinto, il sostituto di Doohan per Alpine, si sta avvicinando alla firma di un nuovo contratto con Alpine (nonostante non abbia vinto punti in più gare di Doohan).

Mick Doohan, padre di Jack e cinque volte campione del mondo di motociclismo, ha avuto colloqui con il team principal della Haas F1 Ayao Komatsu, con stretti legami con Toyota, ma invece di un posto nel team di F1, sarebbe stato portato al team Super Formula di Toyotoa, come possibile sostituto di Zak O'Sullivan nel team motorizzato Toyota.