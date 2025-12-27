Jack Draper conferma che salterà gli Australian Open a causa dell'infortunio al braccio

HQ

L'Australian Open inizia tra tre settimane, ma un giocatore tra i primi 10 ha già confermato il suo ritiro. Purtroppo, non ci sorprende troppo: Jack Draper, numero 10 al mondo e numero 1 britannico, che soffre ancora per un infortunio al braccio e non è pronto a tornare in campo.

Il ventiquattrenne ha pubblicato un video sui social media spiegando che lui e la sua squadra hanno deciso di non viaggiare in Australia quest'anno, dove si giocherà tutta la competizione tennistica nel mese di gennaio, a partire dal 2 gennaio con la United Cup mista, un'altra competizione a cui Draper era previsto partecipare.

"Ho questo infortunio da molto tempo, sono nelle fasi molto, più estreme del processo e tornare in campo a un tennis al meglio delle cinque set così presto non sembra una decisione intelligente per me e il mio tennis", ha detto Draper, aggiungendo che questa è di gran lunga la battuta d'arresto più difficile della sua carriera, ma lo rende più resiliente e affamato "di diventare ancora di più il giocatore che voglio diventare."

Draper ha giocato per l'ultima volta agli US Open in agosto, ritirandosi al secondo turno. Soffre di un edema osseo al braccio sinistro e da allora ha saltato ogni torneo, inclusi alcuni incontri esibizione che avrebbe dovuto giocare questo mese. Draper ha raggiunto il miglior ranking in carriera, numero 1 al mondo, dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells e aver raggiunto la finale del Madrid Open.