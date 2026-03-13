Jack Draper e Daniil Medvedev discutono della penalità per ostacolo a Indian Wells

HQ

Jack Draper conclude la sua difesa del titolo di Indian Wells con una sconfitta contro Daniil Medvedev 6-1 7-5, in una partita che ha suscitato una grande controversia poiché il giocatore russo ha chiamato un ostacolo al giocatore britannico ed è stato fischiato dagli spettatori. È successo durante un rally in cui Draper stava servendo, con il secondo set che era 5-5, 0-15.

Draper allungò brevemente le braccia, segnalando che pensava che il colpo di Medvedev fosse uscito. La rimonta è proseguita e Medvedev ha mancato il punto. Tuttavia, il russo ha chiesto all'arbitro della sedia di rivedere il ritiro e vedere se Draper fosse stato colpevole di ostacolo per il suo gesto, poiché avrebbe potuto distrarre il giocatore.

L'arbitro ha controllato il tablet e ha assegnato una penalità per ostacolazione a Draper, "per aver fatto qualcosa di diverso nella rimonta rispetto a quello che normalmente faresti", concedendo il punto a Medvedev, potenzialmente cambiando il corso della partita. Questo è stato accolto con molti fischi dagli spettatori in California. Medvedev ha poi vinto il gioco che ha rotto il servizio di Draper, e ha finito per vincere la partita nel gioco successivo.

"Non mi sento come se avessi barato", disse Medvedev, anche se non si sente bene a riguardo

In una cordiale stretta di mano dopo la partita, Medvedev ha detto: "se sei arrabbiato con me mi dispiace". Draper ha risposto che "Non lo sono affatto, semplicemente non credo che ti abbia distratto abbastanza". "Non mi sento bene", aggiunse Medvedev, con Draper che rassicurava il rivale dicendo di aver vinto la partita equa e che era una decisione equa, ma pensava comunque che il suo gesto non lo distrasse abbastanza.

"Mi sento bene per questo? Non proprio, ma non sento nemmeno di aver tradito. Lascio decidere all'arbitro", ha spiegato Medvedev in seguito in un'intervista alla BBC. "Ero un po' distratto? Sì. Basta per vincere il punto? Non lo so. Se guardi al primo dritto che faccio dopo che è successo, penso che avrei potuto fare un colpo migliore se Jack non ci fosse stato un gesto."