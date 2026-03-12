Jack Draper sconfigge Djokovic in una partita intensa con una rimonta da 26 colpi: questi sono i quarti di finale di Indian Wells

HQ

Indian Wells 2026 ha prodotto probabilmente il miglior duello finora, con Novak Djokovic e Jack Draper che sono rimasti per oltre due ore e mezza nel tie-break del terzo set, con il giocatore inglese e campione in carica Draper, al suo secondo torneo nel 2026 dopo l'infortunio, che ha sconfitto il veterano Novak Djokovic 4-6, 6-4, 7-6(5).

Draper, che è sceso dal suo miglior ranking al 4° posto al mondo l'anno scorso al 15° posto dopo aver saltato gli ultimi quattro mesi del 2025, ha vinto questo Californian Masters 1.000 lo scorso anno, un torneo che Djokovic ha già conquistato cinque volte, ma l'ultima volta nel 2016. La partita, solo la seconda volta che si affrontarono (la prima fu nel 2021, quando Draper aveva 19 anni, e perse contro Djokovic), fu di grande qualità da entrambe le parti, incluso un rally da 26 colpi che Djokovic vinse, ma che lo prosciugò, facendolo cadere a terra. Poi ha perso il servizio nel gioco successivo, e Djokovic ha detto che pensa di essere rimasto senza energia.

Quarti di finale di Indian Wells:

Giovedì 12 marzo:



Arthur Fils vs. Alexander Zverev: 19.00 CET, 18.00 GMT



Learner Tien vs. Jannik Sinner: 21.00 CET, 20.00 GMT



Venerdì 13 marzo:



Jack Draper vs. Daniil Medvedev: 13:00 CET, 0:00 GMT (giovedì)



Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie: 3.00 CET, 2.00 GMT

