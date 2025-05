Jack Draper sfonda la classifica ATP e sale nella top 5 di Madrid

HQ

Jack Draper sta scalando la classifica ATP: meno di un mese dopo aver raggiunto il suo massimo in carriera al numero 6 del mondo, quando è entrato per la prima volta nella top 10 vincendo Indian Wells, il britannico si è assicurato un posto nella top 5, indipendentemente da quanto andrà avanti nel torneo Madrid Open. Ci è riuscito eliminando Matteo Arnaldi 6-0, 6-4 giovedì, raggiungendo una semifinale sulla terra battuta per la prima volta nella sua carriera.

Da n. 15 all'inizio di quest'anno (n. 43 in questo periodo l'anno scorso), a ora quinto, e potrebbe anche agguantare il quarto posto, a quattro punti da Taylor Fritz, se riuscirà a vincere il Madrid Open.

Lunedì, quando la classifica ATP verrà aggiornata, Draper è sicuro di superare Novak Djokovic, che ha perso al primo turno a Madrid. Draper diventa il quarto giocatore britannico a raggiungere la top 5 da quando la classifica è stata creata nel 1973, una lista che include Greg Rusedski e Tim Henman (entrambi ex n. 4 del mondo nel 1997 e nel 1999) e, naturalmente, l'ex n. 1 del mondo Andy Murray.

Jack Draper giocherà contro Lorenzo Musetti nelle semifinali del Madrid Open, alle 20:00 CEST, 19:00 BST. L'altra semifinale si giocherà prima, alle 16:00 CEST, 15:00 BST, tra Francisco Cerúndolo e Casper Ruud.