Jack Draper si ritira da un altro torneo esibizione e si teme che possa saltare l'Australian Open

Jack Draper ha giocato per l'ultima volta agli US Open in agosto, quando si è ritirato nel secondo turno a causa di un dolore al braccio, causato da un edema osseo al braccio sinistro, e ha deciso di saltare il resto della stagione per recuperare. Era previsto il suo ritorno a un evento dimostrativo, al Macau Tennis Masters dal 27 al 28 dicembre.

Tuttavia, l'organizzazione ha confermato che Draper, insieme a Jakub Mensik, si è ritirato dal torneo e che i loro posti saranno occupati da Ugo Humbert e Yibing Wu. In precedenza si era ritirato da un'altra amichevole, l'Ultimate Tennis Showdown a Londra, che si è svolto il 5-7 dicembre.

Ora, ci sono dubbi che Draper riuscirà ad arrivare in tempo agli Australian Open, il primo Grande Slam dell'anno, un evento in cui ha raggiunto il quarto turno nel 2025, ma si è anche ritirato. La stagione 2025 di Draper lo ha visto raggiungere il suo miglior risultato in carriera, il numero 4 al mondo dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells e aver raggiunto la finale del Madrid Open, ma è sceso al numero 10 del mondo dopo le sue assenze per il resto della stagione.