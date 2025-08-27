Jack Draper si ritira dagli US Open a causa di un infortunio

HQ

Cattive notizie dagli US Open: il numero 5 del mondo Jack Draper, la grande speranza per la Gran Bretagna agli US Open, si è ritirato dal torneo. Il 23enne, vincitore di Indian Wells quest'anno e semifinalista a New York l'anno scorso, avrebbe dovuto giocare contro Zizou Bergs, ma si è ritirato prima della partita. Bergs avanzerà automaticamente al terzo turno, aspettandosi Gabriel Diallo o Jaume Munar.

Draper, settimo nell'ATP Live Race to Turin, con un record di 30 vittorie e 9 sconfitte in questa stagione, ha subito un infortunio durante la sua prima partita contro Federico Agustin Gomez in quattro set. Prima di allora, la sua ultima partita era stata a Wimbledon. Secondo ATP.com, soffre di uno stress e di lividi ossei all'omero sinistro.

"Ho fatto del mio meglio per essere qui e darmi ogni possibilità di giocare, ma il fastidio al braccio è diventato troppo". Draper ha scritto. "Devo fare ciò che è giusto e prendermi cura di me stesso".