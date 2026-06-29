Jack Draper si ritira dal terzo Grande Slam consecutivo mentre l'infortunio al braccio ritorna

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Jack Draper, previsto per il debutto a Wimbledon martedì, al secondo giorno del Grande Slam sull'erba, si è ritirato a causa di una recidiva dell'infortunio al braccio. Il britannico di 24 anni ha vissuto un incubo nell'ultimo anno e mezzo, subendo costantemente infortuni che gli impediscono di giocare e lo hanno fatto scendere nella classifica ATP, ma ha detto che "questa è sicuramente la peggior occasione in assoluto", essendo il terzo Grande Slam consecutivo che manca.

Draper ha subito una lunga serie di infortuni, all'anca e alla schiena, e la peggiore è iniziata nell'estate 2025, quando ha subito un infortunio dopo gli US Open 2025, saltando sei mesi. Ha subito un infortunio al ginocchio a Barcellona, costringendolo a ritirarsi dalla stagione su terra battuta, e ora il suo infortunio al braccio è tornato. In totale, solo 15 partite negli ultimi 12 mesi; È passato dal quarto posto al mondo al 131º posto al mondo.

"Ci sono stati molti momenti dolorosi negli ultimi 12 mesi, ma questo è sicuramente il peggiore in assoluto, perché non c'è grande onore per un giocatore britannico che giocare a Wimbledon".

Draper ha parlato con i media domenica e tutto sembrava andare bene per la sua apparizione a Wimbledon, avendo recentemente raggiunto le semifinali dell'Eastbourne Open venerdì scorso, il suo primo torneo dal Barcelona Open di aprile, e con il suo idolo Andy Murray come allenatore per la stagione in erba. A causa del basso livello del suo ranking, era destinato ad affrontare una partita molto, molto difficile contro il sesto testa di serie Taylor Fritz, ma gli è stata negata l'opportunità.