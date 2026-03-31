Jack Draper si unisce alla lista dei ritiri da Monte-Carlo Masters la prossima settimana

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La stagione in terra battuta da tennis inizia questa settimana, con il primo torneo principale dell'ATP, il Monte-Carlo Masters, tra il 5 e il 12 aprile. Tuttavia, ci saranno alcuni ritiri sensati: Novak Djokovic ha già confermato che perderà l'evento (una prima volta dal 2011), così come Taylor Fritz. Martedì, altri due giocatori hanno dichiarato che non parteciperanno all'evento, il britannico Jack Draper e l'americano Sebastian Korda.

Draper ha subito un infortunio agli US Open ed è stato fuori per diversi mesi prima di fare un forte ritorno quest'anno, incluso la vittoria contro Novak Djokovic a Indian Wells. Tuttavia, ha perso nella sua partita d'apertura al Miami Open, e questo ritarda ulteriormente il suo ritorno al campo da tennis: forse il suo prossimo torneo sarà l'ATP 500 Barcelona Open tra il 13 e il 19 aprile.

I loro posti nel tabellone principale dei Masters di Monte-Carlo sono stati occupati da Sebastián Báez, Daniel Altmaier, Térence Atmane e Giovanni Mpetshi Perricard.