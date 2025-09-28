Jack Gleeson rompe il silenzio sul motivo per cui ha lasciato Hollywood

Dopo quasi dieci anni di silenzio, Jack Gleeson è tornato alla ribalta. L'attore irlandese è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di Joffrey Baratheon, un lavoro che probabilmente ha fatto un po' troppo bene. Ma quando è calato il sipario sul personaggio, Gleeson ha scelto di scomparire dalla frenesia mediatica, a soli 21 anni.

Gli anni successivi li trascorse al Trinity College di Dublino, dove studiò e co-fondò una compagnia teatrale con amici intimi, lontano dalle luci di Hollywood. Giravano voci sul motivo per cui aveva deciso di ritirarsi, soprattutto perché la sua carriera era iniziata in modo così spettacolare.

Ora, con un ritorno trionfale in House of Guinness, Gleeson sta finalmente mettendo le carte in tavola:

"Beh, posso dire che, per fortuna, non è stato perché ho ricevuto alcun tipo di abuso da qualcuno. So che può succedere... Non lo so, può succedere. Le persone confondono il personaggio con l'attore. Ma dopo Game of Thrones, o anche durante, continuavo a recitare. Ma è stato più che altro con una compagnia teatrale che avevo messo su con alcuni amici a Dublino. E non lo so, ero solo più interessato a quello in quel momento. Ma poi ho iniziato a sentire la mancanza della recitazione sullo schermo e mi sono rimessa in gioco".

Gleeson è sicuramente mancato, anche se ha preso il ruolo occasionale (molto piccolo) qua e là. House of Guinness è ora in streaming su Netflix per chiunque sia ansioso di vederlo nei panni dell'enigmatico Byron Hughes.