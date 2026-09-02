Jack O'Connell, Guy Pearce e Clair Foy cambiano il gioco della stampa in Netflix 's Ink

Sono pochi i giornali così polarizzanti, almeno nel Regno Unito, come quello di The Sun, dato che questa pubblicazione cartacea è spesso stata nei titoli di altre controversie fin dalla sua creazione. Nonostante ciò, The Sun ha effettivamente reimpostato il paradigma del giornalismo cartaceo, mentre si è allontanato dalla struttura mediatica più rigida e conservatrice per puntare invece sulla parte più poco seducente dei desideri e degli interessi umani, cioè pettegolezzi sulle celebrità, omicidi crudi, modelli audaci, e così via.

Poiché The Sun ha una storia recente così famosa, ora il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore James Graham stanno cercando di costruire un film attorno a questo passato, tutto nell'ambito del progetto noto come Ink. Ha Jack O'Connell alla guida, che recita accanto a Guy Pearce e Claire Foy, e segue il trio che trasforma The Sun da un'idea in una presenza pubblica sconvolgente, per poi documentare come il pubblico e altri iniziassero a reagire contro la spinta del giornale a riportare qualsiasi cosa potesse portare al traffico.

Con un cast ricco di star e una talentuosa forza creativa dietro la macchina da presa, Ink debutterà per la prima volta nelle sale a partire dall'11 dicembre, ma dato che è un film Netflix, aspettatevi una presenza teatrale un po' più ridotta, quindi più persone vedranno il film alla data di debutto su Netflix, l'8 gennaio 2027.

Dai un'occhiata al teaser trailer di Ink qui sotto e alla sua sinossi.

"Un gruppo di visionari e emarginati ha avuto un'idea per un nuovo tipo di notizia — una che avrebbe dato al popolo ciò che vuole e avrebbe cambiato il volto del mondo in cui viviamo oggi."