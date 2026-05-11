Jack Ryan di Tom Clancy: Guerra dei Fantasmi

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Mi è piaciuta molto la serie di Jack Ryan. Ben recitata, intelligente, divertente e con stile d'azione in tre stagioni. Non c'era davvero molto di cui lamentarsi. E il percorso di John Krasinski, da buffone divertente nel remake americano di The Office a eroe d'azione ha funzionato davvero bene. Aveva già esperienza nel girare in armamento militare due anni prima di Jack Ryan in 13 Ore di Michael Bay, ma Jack Ryan era comunque il ruolo che lo consacrò come star d'azione. E una bella giornata. Ha un carisma sullo schermo che mi piace molto. Un po' nello stile di Nathan Fillion (Firefly, The Rookie, vari piccoli ruoli in quasi tutti i film di James Gunn), che adoro assolutamente. Sono anche un grande fan della serie A Quiet Place, che è una sua creazione. Ha molte corde nell'arco, come si suol dire.

In Ghost War, abbiamo anche incontrato James Greer (il sempre brillante Wendell Pierce), Elizabeth Wright (Betty Gabriel di Defending Jacob e Get Out, tra gli altri) e Mike November (Michael Kelly, House of Cards). Certo, è bello rivederli tutti insieme.

Andrew Bernstein dirige. Ha diretto episodi per numerose serie, tra cui, ovviamente, Jack Ryan, ma anche Ozark, The Outsider, Foundation, IT: Welcome to Derry e altre - ma questo sembra essere il suo primo film.

Jack Ryan immerso nei suoi pensieri

La trama, in tutta la sua semplicità:

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Jack Ryan si riunisce con agenti della CIA per navigare una rete insidiosa di inganni all'inseguimento di un nemico che sembra sempre un passo avanti, mentre si trovano di fronte a un passato che credevano fosse sepolto da tempo.

Come ho detto, è una storia semplice. L'abbiamo già visto in innumerevoli film e serie simili. E va detto: Ghost War non offre grandi sorprese. La struttura e i colpi di scena risultano familiari. Lo stesso vale per l'eroe malvagio che si è trasformato nell'antagonista.

Ma non mi aspetto nemmeno colpi di scena particolari. Mi aspetto di ottenere praticamente quello che ottengo io: Jack Ryan ha andato avanti con la sua vita e ha trovato un lavoro rispettabile a Londra, di cui non sappiamo mai molto di più – e perché dovremmo volerlo? È andato avanti, eppure non è successo. Vive da solo. Lavora. L'unica differenza è che non viene sparato a giorni alterni.

Ma non possiamo permetterlo così, vero? Che tipo di eccitazione ci sarebbe nel seguire il signor Ryan in ufficio, dove i colpi di scena più grandi della trama sono la stampante che fa i capricci, la macchina del caffè sostituita e i colleghi che giocano nel magazzino? Avrei voluto guardare quello, ma non è per questo che siamo qui. Ovviamente, non passano molti secondi prima che un vecchio amico arrivi e dica a Jack che gli mancano chiaramente adrenalina ed esplosioni, e in un lampo è di nuovo in sella.

Sta sfuggendo di mano...

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Come in qualsiasi altro film d'azione di spionaggio, possiamo viaggiare un po' per il mondo. Qui ci spostiamo tra Londra (e un paio di basi militari in Inghilterra) e Dubai. È sontuosa e ha un bell'aspetto. Il ritmo funziona bene e le scene d'azione sono messe in scena con stile. Come detto, i dialoghi, lo sviluppo dei personaggi e la trama risultano molto familiari rispetto alla serie e ad altre storie simili.

Ancora una volta, non ci sono sorprese. Potrei pensare che sembri un po' schematico, ma allo stesso tempo è comunque così ben fatto e ottengo quello che mi aspetto. E mi è mancato seguire Jack Ryan, quindi alla fine mi sento ancora abbastanza soddisfatto. Ma sicuramente avrebbero potuto approfondire questa trama e costruire una stagione di almeno sei episodi? E allo stesso tempo: a volte è davvero bello poter sedersi sul divano e guardare un thriller d'azione ben fatto che finge di essere un po' intelligente. E la durata di circa 100 minuti è in realtà perfetta. Non è troppo frettoloso, e allo stesso tempo non hai tempo per impaziente. Non è come quelle cene di famiglia in cui la gente inizia a pensare di tornare a casa due ore prima di aver finito davvero.

Mi sarebbe piaciuto vedere di più Jack Ryan. O sto sognando troppo in grande? Una serie Rainbow Six? Penso che ci siano stati alcuni accenni a questo qua e là. Era ora, vero? Beh, comunque. Fino ad allora, Prime dice di godersi. Se non avete visto la serie, avete molto da aspettarvi con ansia, e vi consiglio vivamente di guardare in binge-watching le quattro stagioni prima di immergervi in Ghost War.