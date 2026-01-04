Jack Ryan ha previsto cosa sarebbe successo in Venezuela? I fan confrontano narrativa e realtà

HQ

Nelle ore successive all'operazione statunitense che portò al cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro, gli utenti dei social media iniziarono a tracciare parallelismi inaspettati con la cultura popolare (Nike era uno di questi). In questo caso, gli utenti si sono rivolti al thriller politico di Amazon Prime Tom Clancy's Jack Ryan. Clip della seconda stagione della serie hanno invaso i social media, con utenti che suggerivano che la serie avesse inquietantemente "previsto" la crisi in corso in Venezuela.

I paragoni hanno preso piede quando il presidente Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno compiuto attacchi notturni e hanno trattenuto Maduro, condividendo successivamente un'immagine che mostra il leader venezuelano bendato a bordo di una nave della marina statunitense. Successivamente, Maduro e sua moglie, Cilia Flores, furono trasportati nello stato di New York e trasferiti in custodia federale, segnando l'intervento più diretto di Washington in America Latina dalla invasione di Panama nel 1989.

Gli utenti dei social media hanno rapidamente indicato Jack Ryan Stagione 2, uscita nel 2019, che ruota attorno a un'operazione sostenuta dagli Stati Uniti contro un presidente venezuelano fittizio, a seguito di accuse di corruzione, manipolazione elettorale e regime autoritario. Il clip più condiviso, ovviamente, è quello che potete vedere qui sotto, dove Jack Ryan discute degli interessi in gioco in Venezuela.

Tuttavia, le somiglianze non vanno prima della previsione. La serie non ha ritratto Nicolás Maduro né gli eventi specifici che si sono svolti questo fine settimana. Al contrario, la sua trama è stata ispirata dal reportage reale degli anni 2010, quando il crollo economico del Venezuela, le elezioni contestate e la repressione politica dominavano i titoli internazionali. I creatori dello show si sono ispirati alle ansie geopolitiche esistenti piuttosto che prevedere eventi futuri.

Tuttavia, questa rinnovata attenzione mette in luce come la finzione possa sembrare profetica quando crisi reali riecheggiano narrazioni familiari. Mentre il Venezuela entra in un nuovo capitolo incerto e gli Stati Uniti segnalano un ruolo temporaneo nella supervisione di una transizione politica ("Gestiremo il paese finché non potremo fare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa", ha detto oggi Trump), Jack Ryan è riemerso non come una sfera di cristallo, ma (forse) come un promemoria dei temi esplorati nel video mostrato in questi giorni.