Jackass 5 irromperà nei cinema in estate

In un colpo di scena piuttosto sorprendente, è stato rivelato che Jackass tornerà quest'estate per un nuovo capitolo in cui la divertente gang si riunirà per altri scherzi e acrobazie più sciocchi, scioccanti, nauseanti e sorprendenti.

Come confermato da Johnny Knoxville e dall'account Instagram Jackass, è stato dichiarato che Jackass 5 arriverà il 26 giugno. Sebbene ci siano poche ulteriori informazioni sul film, ci vengono dicono quanto segue.

"Beh, un dannato e un dannato scarabocchio caldo, iniziamo l'anno con il botto. Volevamo farvi sapere che quest'estate Jackass è tornato!! Ci vediamo al cinema il 26 giugno. 🎉❤️🎉 Altre novità arriveranno, ma volevo che prima vi sentisse da noi!! "

Ora stiamo aspettando notizie sull'intero cast, ma una ragionevole ipotesi è che i soliti sospetti torneranno, tra cui Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña, "Danger" Ehren McGhehey, Chris Pontius, Dave England e così via.

Sei entusiasta di sapere del ritorno Jackass '?