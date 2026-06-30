Jackass: Best and Last

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Idiota. Quel fenomeno. Il primo episodio è stato trasmesso su MTV nel 2000. La serie è andata in onda per trenta episodi e da allora ci sono stati numerosi film e speciali televisivi. Ricordo che si parlava parecchio di Jackass quando ero alle superiori e al sesto anno, ma non ero interessato. Mi sono preso il tempo di guardare i film da adulto invece. Forse questo dice molto sul mio livello di immaturità. Se, contro ogni previsione, non vi siete mai imbattuti in questo gruppo di pazzi completi, possiamo riassumere tutto semplicemente:

Uomini adulti (e un paio di donne, che però sono decisamente meno coinvolte nelle acrobazie vere e proprie) che si sottopongono - e si sottopongono a vicenda - a acrobazie pericolose e spesso disgustose.

Vale davvero la pena guardarlo?

Johnny Knoxville, Steve-O e Chris Pontius

La mia risposta è sì. Questo tipo di intrattenimento, per quanto folle possa sembrare, era esattamente ciò di cui avevo bisogno in quel momento. C'è qualcosa di soddisfacente nel vedere le persone farsi del male. OK. Sembrava molto cupo. Intendevo che le persone che vengono effettivamente pagate – e di loro spontanea volontà – si sottopongono a questo tipo di situazioni. Stunt, esperimenti, trappole. Succedono di tutto. Uno dei miei preferiti è quella mano gigante che fa volare le persone all'indietro.

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Ho un debole per Johnny Knoxville. C'è qualcosa nel suo carisma e in quella risata folle. Si è costruito una carriera come attore insieme a Jackass, e ci sono un paio di ruoli che mi piacciono. Action Point, uscito nel 2018, è stato divertente. E mentre scrivo questo, mi rendo conto che devo rivedere il film di Jackass Bad Grandpa. A proposito, qui c'è un clip con il nonno. Anche Paul Walter Hauser appare in un segmento appena girato.

Uomini che sono fuori contatto con le proprie emozioni // Paramount Pictures

Ma questo è un genere complicato. O forse sono i ragazzi Idioti che sono un gruppo complicato. Sono assolutamente arrabbiati per tutto ciò che riguarda la violenza contro lo scroto. E si infilano le cose nel culo. E la cacca. Prendiamo ad esempio la scena classica in cui Steve-O siede in un bagno portatile lanciato in aria. Alcune di queste parti sono davvero divertenti, ma diventano tutte un po' troppo. E forse un po' troppo disgustoso dal punto di vista grafico. Mi piace l'umorismo da cacca, ma vedere uomini adulti bere lassanti e farsi la cacca in tuta di plastica? Beh, non ne sono sicuro. A un certo livello suona un po' divertente, ma d'altra parte, non è così. Quindi, quando si tratta di nudità e di tutto ciò che riguarda gli orifizi corporei, diventa facilmente troppo.

Ma. Quell'immagine a raggi X con la macchinina giocattolo infilata nel sedere. È divertente, soprattutto grazie alle reazioni dei tecnici dei raggi X. Come puoi immaginare, è praticamente impossibile valutare questo tipo di film. Vuoi che tutto sia divertente, ma non lo è. D'altra parte, è così esagerato che risulta davvero molto divertente. È un po' come guardare un episodio di Key & Peele. Alcuni sketch sono assolutamente brillanti, mentre l'umorismo in altri risulta piatto.

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Allo stesso tempo, Jackass è forse esattamente ciò di cui hai bisogno per spegnere il cervello per un po'.

Alcuni dei nuovi segmenti sono davvero divertenti. E a volte il fattore disgustoso è così alto che vorresti sia ridere che distogliere lo sguardo. Ci sono anche alcuni clip che non sono mai stati trasmessi e che spiccano davvero. Un esempio è quando Knoxville finge di essere un prigioniero evaso che corre in un negozio di ferramenta e chiede di prendere in prestito una sega a metallo. Non sono sicuro esattamente quali dei vecchi clip vengano mostrati per la prima volta e quali siano i preferiti. È sicuramente divertente rivederne un paio, ma trovo un po' un dispiacere che non riempiano il programma con altro materiale nuovo. Allo stesso tempo, il pericolo in cui si sono messi e il fatto che tutti si stiano avvicinando o superando il limite dei cinquanta potrebbero essere un buon motivo per prendersela un po' più tranquilla. O per sfuggire al caldo per un po' in una giornata come questa. Il film ha il sottotitolo 'Best and Last', e viene promesso più volte che questo sarà davvero l'ultimo capitolo. Ma... Dovremo aspettare e vedere, vero?

Se ti piace Jackass, ti piacerà questo. Se ti piace vedere le persone farsi del male, probabilmente ti piacerà anche questo. D'altra parte, se sei estremamente schizzinoso riguardo a cacca, vomito, persone che caccano palline da ping pong e simili? Guarda invece un video su YouTube di persone che cadono.