Jackie Chan: "Faccio sempre le mie acrobazie, questo non cambierà fino al giorno in cui andrò in pensione"

Il 30 maggio segna la prima di Karate Kid: Legends , in cui Ralph Macchio e Jackie Chan si uniscono per insegnare le arti marziali a un giovane ragazzo. Chan ha girato oltre 150 film in una carriera che è durata ben oltre 60 anni, ed è noto per aver realizzato alcune acrobazie incredibili, a volte provocando ferite brutali.

Ma ci sta ancora lavorando, e non ha intenzione di diventare solo un effetto speciale digitale. In un'intervista con Haute Living, Chan spiega che farà tutto da solo finché sarà attivo, e non c'è limite a questo:

"Certo, faccio sempre le mie acrobazie. È quello che sono. Questo non cambierà fino al giorno in cui andrò in pensione, che non sarà mai! E ad essere onesti, quando lo fai per 64 anni di fila, non c'è più preparazione fisica. Tutto è nel tuo cuore e nella tua anima; è la memoria muscolare".

In poche parole, tutto ciò che vediamo fare a Jackie Chan in Karate Kid: Legends, il 71enne lo fa davvero ed è così che rimarrà per sempre.