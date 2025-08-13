Jackie Chan sulla Hollywood di oggi: "Sono uomini d'affari, non registi"

HQ

Da quando le vendite di DVD/Blu-ray sono diminuite e i giganti dello streaming hanno avviato le proprie società di produzione per realizzare i propri film, la qualità complessiva dei film di Hollywood è diminuita. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Oggi si corrono molti meno rischi e la maggior parte delle decisioni sono guidate dal business piuttosto che dalla creatività, qualcosa che anche il maestro di Kung Fu Jackie Chan ha raccolto. In una recente intervista con Deadline, la star di Rush Hour non usa mezzi termini.

Jackie Chan sulla Hollywood di oggi:

"Penso che i vecchi film siano migliori di oggi. In questo momento, molti grandi studios, non sono registi, sono uomini d'affari. Investono 40 milioni e pensano: 'Come posso riaverli indietro?' E non puoi andare oltre. È molto difficile fare un buon film ora".

Pensi che Chan abbia ragione o torto?