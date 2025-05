Jackie Chan: "Voglio fare un Rush Hour 4 "

Sebbene la svolta di Jackie Chan in Occidente sia solitamente attribuita a Rumble in the Bronx del 1995, è stato con Rush Hour del 1998 (in cui ha recitato insieme a Chris Tucker) che ha davvero sfondato a Hollywood, e ha avuto due sequel di grande successo. Ma Rush Hour 3 è uscito nel 2007 e da allora non si è più sentito nulla della serie, anche se ci sono state voci e si è parlato di un sequel.

Quando ScreenRant ha recentemente avuto l'opportunità di chiedere a Chan se fosse entusiasta di fare un Rush Hour 4, ha dato una risposta sia triste che molto speranzosa:

"Sbrigati! Altrimenti, Chris Tucker e io avremo 100 anni. Saremo dei vecchi a fare Rush Hour. Sì! E voglio fare [un altro] Shanghai Knights, Shanghai Dawn. Shangai Noon, Shanghai Knights e Shanghai Dawn. Il copione è ancora in corso. Voglio fare un Rush Hour 4."

Jackie Chan ha ora 71 anni, ma è quasi incredibilmente mobile e ancora senza paura. Dovremo solo tenere le dita incrociate affinché alcuni dirigenti dello studio si avvicinino e diano priorità a questo progetto, dato che Tucker ha anche detto in precedenza di volerlo realizzare.