Jacksepticeye dona 100.000 dollari al Santuario Alveus Animal
Naturalmente, Maya si è un po' emozionata per quel gesto gentile.
In un colpo di scena piuttosto piacevole, lo streamer Sean "Jacksepticeye" McLoughlin ha deciso di donare 100.000 dollari all'Alveus Animal Sanctuary, gestito dalla collega influencer Maya Higa. Dopo aver visitato la struttura e aver conosciuto molti degli animali di cui Maya si prende cura, Jacksepticeye ha deciso che era la cosa giusta dare al santuario una generosa iniezione di denaro, 100.000$ per essere precisi, il che naturalmente ha reso Maya un po' emozionata.
Puoi vedere il momento in cui la notizia è stata rivelata nel clip qui sotto, dove Jacksepticeye ha spiegato il motivo della sua enorme donazione come segue:
"È una di quelle cose che ho sempre trovato belle, e voglio donare e aiutare. Penso che sia bello quello che fate qui, e vederlo dal vivo è davvero spettacolare."
Come ha notato Dexerto, il santuario ha ricevuto alcune grandi donazioni di recente, ma questa volta prende il meglio del meglio e si basa sull'impegno di Jacksepticeye di restituire e raccogliere fondi per beneficenza, con l'influencer noto per aver raccolto fino a 26 milioni di dollari nella sua stream annuale del Ringraziamento nei sette anni in cui è stato ospitato.