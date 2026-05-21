Jacksepticeye dona 100.000 dollari al Santuario Alveus Animal

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In un colpo di scena piuttosto piacevole, lo streamer Sean "Jacksepticeye" McLoughlin ha deciso di donare 100.000 dollari all'Alveus Animal Sanctuary, gestito dalla collega influencer Maya Higa. Dopo aver visitato la struttura e aver conosciuto molti degli animali di cui Maya si prende cura, Jacksepticeye ha deciso che era la cosa giusta dare al santuario una generosa iniezione di denaro, 100.000$ per essere precisi, il che naturalmente ha reso Maya un po' emozionata.

Puoi vedere il momento in cui la notizia è stata rivelata nel clip qui sotto, dove Jacksepticeye ha spiegato il motivo della sua enorme donazione come segue:

"È una di quelle cose che ho sempre trovato belle, e voglio donare e aiutare. Penso che sia bello quello che fate qui, e vederlo dal vivo è davvero spettacolare."

Come ha notato Dexerto, il santuario ha ricevuto alcune grandi donazioni di recente, ma questa volta prende il meglio del meglio e si basa sull'impegno di Jacksepticeye di restituire e raccogliere fondi per beneficenza, con l'influencer noto per aver raccolto fino a 26 milioni di dollari nella sua stream annuale del Ringraziamento nei sette anni in cui è stato ospitato.