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The Dog Stars

Jacob Elordi e Margaret Qualley navigano in un mondo post-apocalittico nel The Dog Stars di Ridley Scott

Dopo che un virus stermina l'umanità, i sopravvissuti rimangono a vagare nel nuovo e pericoloso mondo lasciato indietro.

Dopo averci portato a lezione di storia con Napoleone, e poi aver offerto un po' di puro sport da spettatore con Gladiator 2, la prossima avventura cinematografica di Ridley Scott è un adattamento del romanzo del 2012 The Dog Stars, di Peter Heller. È un dramma post-apocalittico, ambientato in un mondo devastato da un virus che ha sterminato l'umanità.

Tutti conosciamo questo tipo di storie, ma a differenza de The Last of Us o 28 Years Later, il virus che stermina l'umanità non lascia indietro mostri affamati di carne. Invece, lascia i Mietitori, spazzini che vagano per il mondo in cerca di provviste da prendere dalle poche comunità rimaste. Jacob Elordi interpreta Hig, un pilota che ha perso la moglie a causa del virus. Nel suo vecchio aereo, inizia a ricevere segnali misteriosi, che seguirà nel corso della trama del film.

Il film vede anche la partecipazione di Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney e altri, che conferiscono a questo nuovo Scott una formazione davvero ricca di stelle. Dai un'occhiata al trailer qui sotto. The Dog Stars debutta nei cinema il 28 agosto.

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