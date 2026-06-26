Jaguar è destinata a rivolgersi a "una parte di nicchia di una parte di nicchia" del mercato

HQ

Jaguar è stata piuttosto chiara quando ha presentato il concetto Type 00, che stava passando da un marchio semi-di fascia a qualcosa di ultra lussuoso, costoso ed esclusivo, e che di conseguenza avrebbe smesso di concentrarsi sul volume delle vendite.

Ora stanno raddoppiando la loro controversa trasformazione, con l'amministratore delegato Rawdon Glover che ha descritto il futuro pubblico target del marchio come "una nicchia dentro una nicchia" durante una recente sessione di domande e risposte (tramite Motor1).

"È audace, sì. È una strategia chiara che abbiamo, e ne siamo fiduciosi. Per favore, comprendete che non stiamo cercando volumi enormi. Stiamo interpretando una parte di nicchia di una parte di nicchia. Questo sta effettivamente costruendo un mercato completamente nuovo, e quindi creiamo domanda individuale caso per caso. È davvero chiaro che è molto difficile confrontarlo con la vecchia catena."

Questa strategia rappresenta uno dei cambiamenti più radicali nell'industria automobilistica moderna. Jaguar ha già interrotto la maggior parte della sua gamma esistente e si sta preparando a rilanciarsi come marchio di lusso esclusivamente per veicoli elettrici. Il primo modello di produzione, ispirato al drammatico concetto Type 00, dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno con un prezzo di partenza di circa 130.000 dollari.