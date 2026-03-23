Jaguar ha sacrificato lo sviluppo di modelli aggiornati XF, XJ, F-Type e F-Pace per realizzare il nuovo EV

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Il radicale passaggio di Jaguar verso un futuro completamente elettrico non ha solo rimodellato la sua gamma, ma ha spazzato via diverse auto quasi finite nel processo. In una recente intervista, l'ex capo design Ian Callum ha rivelato che diverse Jaguar di nuova generazione sono state completamente demolite mentre l'azienda si orientava verso i veicoli elettrici.

Secondo Callum, Jaguar era già immersa nello sviluppo di diversi nuovi modelli prima del cambiamento di strategia. Tra questi vi erano una nuova XF, un nuovo SUV F-Pace e persino un successore della sportiva F-Type - tutti cancellati e vicini al traguardo.

La vittima più evidente fu una nuova Jaguar XJ, che si dice fosse vicina alla produzione. La berlina di punta - progettata come modello elettrico - aveva già raggiunto fasi avanzate di test prima di essere bruscamente accantonata. Callum descrisse la decisione come improvvisa, suggerendo che i progetti fossero semplicemente "fermati" nonostante fossero ben avviati.

Jaguar sacrificò questi modelli per realizzare il Type 00, un ampio reset e rilancio del marchio con una nuova identità. Callum, tuttavia, non è sicuro del design del prototipo:

"È un'auto affascinante, audace, coraggiosa, e ha molte qualità di design molto interessanti. Ma non è bello, e i Jaguar devono essere belli. È semplicemente troppo retrò."