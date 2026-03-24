Jak Crawford sostituirà Fernando Alonso nella FP1 del Gran Premio del Giappone

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Fernando Alonso salterà una sessione di prove libere solo nel terzo Gran Premio della stagione, il prossimo weekend al Gran Premio del Giappone. Le squadre di Formula 1 devono permettere a un pilota esordiente di partire da un Gran Premio (le FP1 sono consentite) in quattro occasioni, due volte per ogni vettura.

Spesso, le squadre lasciano l'obbligo FIA per le ultime gare, ma Aston Martin ha deciso di dare una possibilità a Jak Crawford, terzo nella linea di Aston Martin dopo Alonso e Lance Stroll, al circuito di Suzuka questo venerdì.

Il team britannico lo ha confermato lunedì, con una dichiarazione del pilota americano ventenne (secondo classificato in Formula 2 la scorsa stagione), che correrà per la terza volta in una FP1 con Aston Martin, dopo Messico e Abu Dhabi.

"Sono davvero entusiasta di mettermi al volante e guidare per la squadra di Suzuka. È un circuito storico ma impegnativo, e non vedo l'ora di applicare ciò che ho imparato nel simulatore alle condizioni reali della pista", ha detto Crawford.

Dopo il Giappone il 29 marzo, la stagione di Formula 1 non tornerà prima del 3 maggio a Miami, e potrebbe giovare ad Aston Martin, più tempo per sistemare i problemi al motore Honda che hanno causato tre ritiri: solo Lance Stroll ha concluso la gara a Melbourne ultimo in classifica... 15 giri di ritardo.