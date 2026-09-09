Jake Gyllenhaal si innamora e poi viene tormentato da Phoebe Dynevor in Remain di M. Night Shyamalan

Sta crescendo un numero crescente di film romantici con una sfumatura horror molto contorta, molti dei quali amano arrivare in tempo per il giorno più civettuolo dell'anno, ovvero San Valentino. Abbiamo visto Heart Eyes e Companion cercare di rubare questa scena negli ultimi tempi, e ora il regista M. Night Shyamalan vuole la sua fetta di torta.

In tempo per San Valentino nel 2027, il celebre regista collaborerà con Jake Gyllenhaal per proporre il progetto thriller/horror romantico noto come Remain. Segue un architetto recluso che, trasferendosi in una nuova città per completare un progetto, si innamora di una giovane donna, solo per scoprire poi che c'è molto di più in gioco e che la donna non è proprio quello che sembra...

Con Phoebe Dynevor che recita accanto a Gyllenhaal, non conosciamo ancora la vera natura di ciò che sta accadendo in Remain, poiché il teaser trailer lascia molto all'immaginazione. Quello che sappiamo è che il film vede anche Ashley Walters, Julie Hagerty e Jay O. Sanders, con il progetto creato in collaborazione tra Shyamalan e lo scrittore Nicholas Sparks.

Puoi vedere il trailer avvincente qui sotto insieme alla sinossi e, per quanto riguarda la data di uscita definitiva, il 14 febbraio è la data che devi segnare sul calendario.

"Quando l'architetto recluso Tate Gordon si trasferisce in una piccola città costiera per completare il suo ultimo progetto, incontra una giovane donna affascinante che lo tira fuori dal suo guscio, portandolo al centro di un mistero mortale che incombe sulla città."