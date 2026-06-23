Jake Johnson scambia il tennis con il pickleball in The Dink di Apple TV

Forse non è un '"epidemia che sta attraversando la nazione" come ama definire il personaggio di Ed Harris, ma sicuramente sta avvenendo un cambiamento nei tribunali di tutto il mondo. Mentre il tennis dominava ambienti in erba, duro e argilla, stiamo assistendo all'emergere di nuove opzioni, tra cui il padel e persino il pickleball.

Questa nuova serie di opzioni è essenzialmente l'intero presupposto dietro il prossimo film Apple TV, The Dink, che segue un ex tennista professionista che, dopo essersi infortunato al polso, si viene incastrato a giocare a pickleball per rimettersi in forma. Sebbene inizialmente si oppona, considerando lo sport inferiore al tennis, presto finisce per amarlo e alla fine si ritrova coinvolto in una battaglia intensa in cui è in gioco tutto il futuro del country club della sua famiglia.

Con Jake Johnson nel ruolo principale di Dusty Boyd, The Dink presenta un cast piuttosto ricco, che include la già citata Harris ma anche Mary Steenburgen, Andy Roddick, Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen e persino Ben Stiller.

The Dink è stato scritto anche da Sean Clements dei Workaholics, diretto da Barb e Josh Greenbaum di Star Go to Vista Del Mar, ed è prodotto anche da Stiller - quindi sì, dietro c'è molto talento comico dietro.

Con la prima prevista per Apple TV per il 24 luglio, puoi vedere qui sotto il trailer di The Dink, oltre alla sinossi ufficiale.

"L'ex prodigio del tennis Dusty Boyd (Jake Johnson) è stato ridotto ad allenare bambini indisciplinati nel country club suburbano di suo padre Chuck (Ed Harris). Disperato per l'approvazione del padre, Dusty sostiene ciecamente la vendetta di Chuck contro la nuova mania che sta conquistando il club: il pickleball. Ma quando Dusty aggrava un vecchio infortunio, togliendogli la capacità di giocare a tennis, ricorre all'impensabile in nome della riabilitazione. Non solo prova il pickleball, ma, grazie in parte alla sua affascinante nuova compagna, Candace (Mary Steenburgen), si ritrova davvero a divertirsi. Diviso tra due mondi, Dusty è costretto ad affrontare finalmente i fantasmi dei suoi passati fallimenti sportivi, incluso il suo nemico d'infanzia, Andy Roddick (Andy Roddick). Alla fine, Dusty viene coinvolto in una disperata battaglia per il futuro del club, l'affetto di suo padre e la sua stessa identità."