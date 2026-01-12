Jake Paul ha trasformato il suo guadagno Mike Tyson in un ranch da 40 milioni di dollari con una pista d'atterraggio e una pista di F1

HQ

Jake Paul non fa il sottile. Non l'ha mai fatto. Così, quando lo YouTuber diventato pugile ha deciso di convogliare le ricchezze del suo incontro con Mike Tyson in un progetto di passione, non sarebbe mai stato un tranquillo rifugio di campagna con un portico e una sedia a dondolo.

Invece, Paul ha svelato quella che potrebbe essere la più sfarzosa spensa post-incontro che il pugilato abbia visto da anni: un vasto ranch in Georgia da 40 milioni di dollari e 6.000 acri, completo di progetti per una pista privata, una pista in stile F1, laghi per sport acquatici e molto altro. E lui lo chiama Paul Reserve.

La scia del denaro risale a novembre 2024

La scia del denaro risale a novembre 2024, quando la vittoria controversa ma estremamente redditizia di Paul su Mike Tyson ha rimodellato sia la sua carriera che il suo saldo bancario. Quella borsa, ha rivelato lo scorso anno, è diventata la base per l'acquisto del terreno. Da allora, ulteriori guadagni (come una vittoria ai punti contro Julio Cesar Chavez Jr. a metà 2025 e persino una pesante sconfitta contro Anthony Joshua che gli ha causato una doppia frattura alla mandibola) hanno contribuito a finanziare la trasformazione.

Mentre era da parte e in recupero, Paul ha fatto ciò che sa fare meglio: documentare il viaggio. In un recente video tour, guida i fan attraverso la vasta proprietà, ammettendo di non averla nemmeno esplorata quasi ancora. Tre miglia di vialetto conducono a un insieme di case di nuova costruzione, officine e depositi, inclusa una casa progettata appositamente per suo padre, Greg. C'è anche una palestra di pugilato personalizzata, completa di un ring su misura per le esigenze di allenamento di Paul.

Pista privata e pista in stile F1

Ma è la visione di ciò che sta per arrivare a catturare davvero l'immaginazione. "Costruiremo una pista d'atterraggio per far atterrare il Global Express: Paul Air," spiega, indicando un lungo tratto di terra piatta. La pista, dice, durerà circa un miglio e mezzo. Intrecciata nella stessa area ci sarà una pista da corsa in stile F1 completa.

La logica di Paolo è caratteristicamente contrariana. Invece di comprare supercar e lasciarle fermare sulle autostrade, vuole prima la pista, il parco giochi prima dei giocattoli. Solo allora, dice, amplierà la sua collezione includendo le auto stradali più veloci e le macchine da corsa appositamente costruite.

E il piano non si limita all'indulgenza personale. Paul vuole trasformare il ranch in un club di iscrizione ultra-esclusivo per il motorsport: case private lungo il circuito, garage attaccati, proprietari liberi di atterrare i loro aerei, accendere i motori e vivere direttamente in pista.

Altrove nella proprietà...

Altrove nella proprietà, il tono passa dalla benzina all'adrenalina di un altro tipo. Laghi e corsi d'acqua sono già riforniti di moto d'acqua e attrezzature per il wakesurf. C'è persino quella che Paul descrive con orgoglio come la più grande pista fuoristrada Razor al mondo, scavata nel paesaggio per la guida su terra ad alta velocità.

Nonostante tutti i suoi eccessi, il ranch realizza un sogno di lunga data. Paul ammette di desiderare una proprietà del genere da oltre 15 anni. Anche se possiede già una sontuosa villa a Porto Rico, il ranch offre qualcosa di diverso. La Georgia, dice, spuntava ogni requisito: terreno pianeggiante per aerei e regate, laghi per sport acquatici e clima abbastanza mite da goderlo tutto l'anno.

"Non volevo che facesse mai freddo," spiega, ricordando i ranch di montagna dove l'inverno domina metà del calendario. Paul stima di aver ancora visto meno di un quinto della terra che possiede. E se vuoi vedere anche una parte, qui sopra troverai il video in cui mostra tutto...