Jake Paul ha trovato il suo prossimo rivale di boxe dopo aver scartato l'incontro con "pezzo di spazzatura" Gervonta Davis

Jake Paul, lo youtuber diventato pugile professionista nel 2020, che ha notoriamente sconfitto Mike Tyson un anno fa, ha programmato il suo prossimo incontro di boxe, dopo che l'incontro con Gervonta Davis annunciato la scorsa estate è stato annullato a causa di una causa civile del suo ex partner contro Davis per comportamento violento, percosse e rapimento. Paul ha anche definito Davis "un pezzo di spazzatura umana ambulante" e "abusatore di donne" e si è scusato con i combattenti undercard per l'evento annullato, previsto per novembre.

Il suo prossimo rivale sarà Anthony Joshua, 36enne britannico, due volte campione dei pesi massimi, e accadrà prima della fine dell'anno, prevista per il 19 o 26 dicembre a Miami, e Netflix lo trasmetterà ancora una volta in streaming in tutto il mondo, per essere annunciato lunedì.

Joshua, che non combatte da una sconfitta per KO contro Daniel Dubois nel settembre 2024, è stato scelto come sostituto rapido per combattere ancora prima della fine dell'anno in Netflix. Secondo diverse fonti, come The Guardian, Most Valuable Productions, la società di Paul e Netflix stanno finalizzando i dettagli per il combattimento. Se confermato, metterebbe Paul contro un pugile più esperto (28-4, 25 KO) e vincitore di una medaglia d'oro nei pesi super massimi alle Olimpiadi di Londra 2012.