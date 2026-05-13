Jake Paul non è sicuro che tornerà mai a boxe dopo la sconfitta di Anthony Joshua

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Alla fine del 2025, i fan della boxe hanno dovuto indulgere nell'ultimo incontro 'competitivo' con Jake Paul, quando l'influencer ha deciso di salire sul ring con un vero campione mondiale dei pesi massimi, Anthony Joshua, e ha subito una terribile sconfitta che ha portato Paul al KO al sesto round. Il match ha lasciato Paul con molto più che lividi, poiché AJ ha colpito un intenso gancio destro sulla mascella inferiore di Paul, un impatto che gli ha rotto la mascella e lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un serio recupero per correggere i danni.

Lo menzioniamo perché in una recente intervista con il giornalista sportivo Ariel Helwani (come notato da Dexerto), Paul ha spiegato che forse non salirà mai più sul ring, tutto perché la sua mascella non si è ancora rimarginata correttamente. L'influencer osserva che il suo medico non ritiene sia una buona idea combattere di nuovo, anche se questo potrebbe cambiare nei prossimi giorni dato che presto dovrà fare una nuova ecografia per capire come la sua mascella stia continuando a guarire.

"Tra un paio di giorni farò delle nuove scansioni della mascella per avere aggiornamenti sul processo di guarigione. Vedremo cosa dicono i miei medici. Otterrò un intervallo temporale più preciso o se posso anche solo combattere di nuovo. Questo è sicuramente possibile. Mi sento molto meglio col passare delle settimane, ma devo assolutamente farmi liberare prima, per poter fare sparring."

Guarderesti un altro incontro con Jake Paul?