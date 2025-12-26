Jake Paul rivela cosa farà durante la guarigione dalla mandibola rotta e spiega il controverso momento della "lingua"

HQ

Quasi una settimana dopo la sua sconfitta sul ring contro Anthony Joshua, lo YouTuber diventato pugile Jake Paul spiega come si stia riprendendo dall'incontro che gli ha lasciato la mascella rotta dopo un devastante pugno del peso massimo, che gli ha causato la sua prima sconfitta per KO nella sua ancora breve carriera pugilistica.

"Mi prenderò un po' di tempo per supportare Jutta alle Olimpiadi", ha rivelato Jake a suo fratello Logan Paul nel suo podcast 'Impaulsive '. Jake Paul è impegnato con la pattinatrice di velocità olandese Jutta Leerdam, che presto si recherà in Italia per i Giochi Olimpici Invernali, tra il 6 e il 22 febbraio.

L'episodio del podcast è stato pubblicato martedì, ma in realtà è stato registrato solo un giorno dopo il match, ed è per questo che Paul ha ancora difficoltà a parlare e a un certo punto ha dovuto smettere a causa del dolore. Paul dovette sottoporsi a un intervento chirurgico, con due piastre di titanio con viti sulla mascella e la rimozione di alcuni denti.

Tuttavia, ha detto di aver comunque apprezzato il combattimento e che "non sembra nemmeno un lavoro", e ha spiegato un momento controverso in cui ha messo la lingua a Joshua nel mezzo del combattimento, cosa che alcuni fan ritengono un segnale per il suo rivale, tra voci di un incontro inscenato, ma lui sostiene che fosse solo "per divertimento". "Vincere, perdere o pareggiare, questo sport ha fatto così tanto per me."