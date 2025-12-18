Jake Paul vs. Anthony Joshua: che ore sono e come guardare l'incontro di boxe

HQ

Jake Paul, youtuber diventato pugile, porta la sua carriera pugilistica a nuovi livelli affrontando un pugile esperto, Anthony Joshua. Paul (28 anni), che ha combattuto e vinto Mike Tyson nel novembre 2024 in uno degli incontri di pugilato più seguiti di tutti i tempi, vuole ripetere l'impresa contro Anthony Joshua (36 anni).

Joshua è più giovane di Tyson (che aveva 58 anni al momento dell'incontro) ed è ancora attivo, anche se il suo ultimo incontro è stato una sconfitta contro Daniel Dubois nel giugno 2024. Joshua ha vinto 28 dei suoi 32 incontri, 25 dei quali per KO, mentre Jake Paul ne ha vinti 12 dei suoi 13 incontri, 7 dei quali per KO. Tuttavia, c'è una grande differenza di peso, dato che Paul ha gareggiato nella categoria cruiserweight e con pugili molto meno esperti rispetto a Joshua.

Joshua, ex campione mondiale unificato dei pesi massimi (ha detenuto tutte le cinture due volte tra il 2017 e il 2019 e il 2019 al 2021), ha sostituito all'ultimo minuto Gervonta Davis, che è stato escluso dal promotore MVP di Paul a causa di accuse di violenza domestica.

Ora e come guardare il match di pugilato tra Jake Paul e Anthony Joshua

L'evento si terrà venerdì 19 dicembre a Las Vegas. In orario europeo, il programma principale inizia alle 2:00 AM CET, 1:00 GMT di sabato 20 dicembre, e sarà trasmesso in tutto il mondo tramite Netflix, con qualsiasi abbonamento.

Tuttavia, il combattimento tra Paul e Joshua è previsto che inizi intorno a due, due ore e mezza dopo l'inizio del card principale, quindi forse intorno alle 4:00 AM CET, 3:00 AM GMT.

Il match tra Paul e Joshua sarà l'evento principale, ma ci saranno altri incontri nel main card, incluso un incontro tra Alycia Baumgardner e Leila Beaudoin per i titoli WBO, IBF e WBA femminile superpiuma:



Pesi massimi: Jake Paul vs. Anthony Joshua



Super-piuma: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin



Pesi Cruiser: Anderson Silva vs. Tyron Woodley



Pesi gallo: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle



Peso leggero: Caroline Dubois vs. Camilla Panatta



Peso paglia: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos



Pesi welter: Avious Griffin vs. Justin Cardona



Pesi cruiser: Keno Marley vs. Diarra Davis Jr



Chi è il preferito tra Jake Paul e Anthony Joshua?

La partita durerà otto set di round da 3 minuti ciascuno. A differenza della partita dello scorso anno contro Mike Tyson, questa volta Anthony Joshua è il favorito, e alcuni esperti dubitano seriamente che Jake Paul possa tenere la sua posizione contro qualcuno come Joshua, considerato il favorito dalla maggior parte.

Questo, almeno, promette di essere un incontro più emozionante e imprevedibile: siete entusiasti per il match tra Jake Paul e Anthony Joshua?