Jakob Ingebrigtsen testimonia nel processo contro il padre, accusato di abusi e violenze fisiche

Jakob Ingebrigtsen è diventato uno degli atleti più conosciuti in Norvegia e in tutto il mondo, grazie a prestazioni spettacolari ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (Medaglia d'oro nei 5000m), Tokyo 2020 (Oro nei 1500m) e, lo scorso fine settimana, due ori ai Campionati Mondiali Indoor di Nanchino.

Tuttavia, anche la sua vita privata è stata oggetto di conversazione negli ultimi anni, quando Jakob, insieme ai suoi fratelli e anche agli atleti Flip e Henrik, ha denunciato nell'ottobre 2023 suo padre ed ex allenatore, Gjert, di aggressione, controllo e violenza fisica nei confronti di Jakob e sua sorella Ingrid. Quel caso ha scioccato la Norvegia, poiché la famiglia Ingebrigtsen era molto famosa da molti anni: un reality show, Team Ingebrigtsen, andato in onda dal 2016 al 2021, mostrava la vita di Jakob, dei suoi fratelli e del padre, e come gestivano la vita familiare e sportiva.

Ma nel 2022 Gjert ha smesso di essere il loro allenatore, e poco dopo è diventato chiaro il perché: Jakob e i suoi fratelli erano stanchi degli abusi del padre, che li teneva in un costante stato di paura, controllando ogni aspetto della loro vita, comprese le relazioni personali, e arrivando alla violenza fisica.

Il processo contro Gjert è iniziato lunedì e il padre e allenatore, 59 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse -che potrebbero costargli sei anni di carcere-.

Testimoniando in tribunale martedì, Jakob ha detto che non riusciva a ricordare un solo buon ricordo della sua infanzia, ha detto che suo padre una volta lo ha preso a calci nello stomaco quando aveva otto anni e ha cercato di fargli tagliare i ponti con la sua ragazza, che alla fine ha sposato nel 2023 -Gjert non è stato invitato-. "Aveva molta paura e insicurezza in lui, che si sono trasformate in rabbia e aggressività nei confronti di coloro che lo circondavano", ha spiegato Jakob, tramite AFP.

Mercoledì, la sorella di Jakob, Ingrid, 18 anni, testimonierà. Ha dovuto vivere in affidamento, dopo aver subito insulti e colpi in faccia da parte del padre.