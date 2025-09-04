James Bond di IO Interactive avrà ancora la sua "Bondiness, la sua testa calda" in 007 First Light

HQ

Ieri sera, IO Interactive ha condiviso un sacco di informazioni su 007 First Light, tutte sotto forma di State of Play dedicato in cui sono stati presentati ai fan circa 35 minuti di gameplay. È stato anche qui che abbiamo appreso la data di uscita del gioco e abbiamo visto anche la sua enorme Collector's Edition da $ 300.

Ma in linea con il State of Play, abbiamo anche avuto la possibilità di condividere alcune riflessioni sul gioco in un'anteprima dedicata, dopo aver visto parte dell'azione alla Gamescom, dove abbiamo anche avuto l'opportunità di intervistare il produttore senior di licenze di IOI, Theuns Smit.

Nell'intervista, abbiamo chiesto a Smit cosa c'è dietro la creazione di un James Bond originale e se IOI ha dovuto superare qualche ostacolo. Ha spiegato quanto segue:

"Sì, voglio dire, per quanto ci riguarda, siamo stati molto entusiasti di lavorare su questo, quindi siamo decisamente tornati indietro, abbiamo guardato tutto il materiale originale, sai, non solo i film e i libri, ma anche i romanzi. Penso che ci siano stati alcuni fan con gli occhi d'aquila là fuori che hanno notato la descrizione che Ian Fleming ha dato a Bond all'inizio con, tipo, una cicatrice sul viso. Abbiamo deciso, sai una cosa, che è qualcosa che si adatta al nostro Bond. Lavoreremo su questo nella storia, e sarà davvero bello.

"Quindi eravamo molto entusiasti fin dall'inizio di creare il nostro nuovo e unico Bond. E, voglio dire, è ancora... C'è la sua intrinseca bontà, la sua testa calda. Attraverserai anche un conflitto o una tensione generazionale, per così dire. Tu, Bond, e il suo mentore, l'avete visto anche nel primo trailer, Greenway. Siamo molto entusiasti di immergerci un po' di più in questo argomento perché questa è la prima volta che Bond entra nell'MI6, entrando nel programma di reclutamento 00, deve guadagnarsi il suo numero, e tu, come giocatore, puoi farlo insieme a lui".

Bond è sempre stato un personaggio associato ad alcuni tratti fondamentali della personalità, tra cui l'essere un chiacchierone, spiritoso e intelligente, e anche un donnaiolo. Abbiamo chiesto a Smit come IOI si stava avvicinando ad alcuni di questi elementi, considerando che stiamo vedendo Bond modificare costantemente alcuni di questi tratti mentre si adatta a un clima culturale mutevole.

"Penso che, nel corso degli anni, ci sia stata sicuramente una grande evoluzione, sai, per il personaggio di Bond. Lo abbiamo visto anche negli anni più recenti, e, sai, i personaggi femminili potenti e dinamici fanno parte del viaggio di Bond, e aiutano anche lui ad andare avanti, e ciò che i fan vorrebbero aspettarsi da personaggi dinamici, persone intorno a lui che lo aiutino a plasmarlo e per chi ha bisogno di diventare nel cercare il suo scopo. Lo abbiamo incluso in una narrazione molto diversificata che stiamo raccontando. Quindi siamo molto, molto entusiasti che tu possa vivere questa esperienza".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Smit qui sotto e non dimenticare di aggiungere 007 First Light alla tua lista dei desideri prima del suo debutto nel marzo 2026.