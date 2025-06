James Bond di IO Interactive non sarà il gentiluomo che beve martini che conosciamo fin dall'inizio

HQ

Si scopre che 007 First Light non sarà solo una storia di origine che descrive come James Bond è diventato un agente 00, ma esplorerà anche come è diventato il gentiluomo di classe con un gusto per le cose belle della vita. Ciò è stato confermato da IO Interactive in un'intervista con GamesRadar+, in cui il direttore del franchise Jonathan Lacaille ha parlato un po' del Bond che incontreremo nel gioco.

"Il Bond che abbiamo oggi non è il Bond dello smoking, il Bond di classe con il martini e così via. È giovane, non è ancora il tipo da giacca e cravatta. Ma Q è più un gentiluomo di classe con molto gusto, e insegnerà a Bond cosa dovrebbe indossare, le buone maniere, sai, perché ha bisogno di indossare un bell'orologio e cose del genere".

Sembra che questo viaggio per diventare il Bond che riconosciamo per lo più sarà più veloce del previsto, poiché la recente lista di partner iniziali confermati mostra che Aston Martin sarà presente prevalentemente. Per quanto riguarda i martini (agitati, non mescolati, ovviamente), gli orologi Omega e persino una pistola Walther PPK, non ci resta che vedere.