James Bond, Jurassic World, Ritorno al futuro, ma niente Harry Potter né Nintendo: le corse previste degli Universal Studios UK

HQ

Universal ha finalmente confermato l'apertura di un nuovo parco a tema sul suolo britannico. I piani per gli Universal Studios Great Britain sono stati annunciati più di un anno fa, a Bedford, un'ora e mezza a nord di Londra, con sondaggi in corso tra i residenti locali per vedere cosa pensavano dell'idea di ospitare un parco a tema che potrebbe attirare milioni di visitatori ogni giorno. E a quanto pare, il 92% delle persone ha espresso sostegno.

Ecco perché il governo del Regno Unito ha confermato che il parco a tema diventerà realtà, con il primo ministro Keir Starmer che lo ha annunciato pubblicamente, anche se la costruzione non dovrebbe iniziare prima del 2026, in attesa delle approvazioni finali da parte del governo (che sembrano garantite) e di una data di apertura stimata per il 2031.

Il resort comprenderà un hotel da 500 camere, zone commerciali e un parco a tema, la cui prima immagine concettuale è stata rilasciata oggi. E sebbene non sia definitivo e nasconda nomi e caratteristiche specifiche, i fan stanno già prevedendo quali aree tematiche e giostre includeranno.

E, incredibilmente, niente Super Nintendo Land né Wizarding World of Harry Potter.

Annuncio pubblicitario:

Le giostre e le aree previste per gli Universal Studios Gran Bretagna

Universal non ha confermato quali IP dei loro film appariranno al parco. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato di "mostrare al mondo le grandi creazioni britanniche" e ha menzionato "cose come James Bond, l'orso Paddington, queste sono cose come Harry Potter". Tuttavia, sul concept art non c'è traccia del castello di Hogwarts, punto di riferimento di altri parchi a tema Universal a Hollywood, Florida e Giappone, né della nuova giostra di Harry Potter che aprirà il mese prossimo all'Epic Universe di Orlando, basato sul Ministero della Magia.

Invece, i fan hanno già iniziato ad avere delle teorie, e questo potrebbe essere lo scenario più probabile che abbiamo visto: le tre aree più grandi sarebbero dedicate a Jurassic World, Minions e Ritorno al Futuro. Un'area più piccola sembra essere dedicata alle IP per bambini, quindi i fan stanno discutendo su IP DreamWorks come Trolls, o forse qualcosa di più britannico come Paddington.

Poi, un'altra piccola area con una giostra buia sembra essere il tema di Shrek (i fan dicono di aver riconosciuto la taverna), anche se alcuni sperano che sia dedicata a Il Signore degli Anelli, il che sarebbe piuttosto scioccante.

Annuncio pubblicitario:

Infine, uno spettacolo di acrobazie in acqua ai bordi del parco assomiglia al classico spettacolo acrobatico di Waterworld presente in altri parchi Universal, anche se alcuni fan sperano che si tratti di qualcosa di nuovo, magari legato a James Bond.