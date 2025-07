James Bond non sarà una "macchina per uccidere" in 007 First Light

HQ

Non sappiamo ancora chi interpreterà James Bond nel prossimo film, anche se si vocifera che Sydney Sweeney sia in lizza per il ruolo di una Bond girl. Comunque sia, l'anno prossimo potremo goderci una nuova avventura di 007, quando verrà rilasciato il titolo dello sviluppatore danese IO Interactive 007 First Light, presentandoci una versione leggermente più giovane dell'amato agente.

E secondo un'intervista con VGC, agli sviluppatori è stata data carta bianca nella creazione, ma c'erano ancora alcune restrizioni. Il regista del franchise Jonathan Lacaille rivela che la MGM aveva una richiesta principale, vale a dire "non renderlo una macchina per uccidere".IO Interactive In breve, non dovremmo aspettarci che Bond vada in giro a falciare le persone continuamente. Lacaille conclude:

"Hanno preso in considerazione ogni idea che abbiamo avuto. Non c'erano molti no massicci o qualcosa del genere. Era sempre più come, "sì, ma, potremmo farlo in questo modo, o... Quindi è sempre stata una grande collaborazione, e un sacco di feedback positivi, perché hanno lavorato con il franchise per così tanto tempo, quindi è stato fantastico averli così coinvolti nel progetto, giusto? Sono sicuro che è stato un viaggio divertente anche per loro".

Finora è stato confermato che 007 First Light arriverà su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Il lancio è previsto per il 2026, ma purtroppo non sappiamo ancora nulla di più.