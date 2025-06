James Cameron adatterà The Devils di Joe Abercrombie

Sembra che James Cameron stia abbandonando Pandora. Almeno, lo farà solo per un po' in modo da poter adattare il romanzo dell'autore fantasy Joe Abercrombie The Devils.

Cameron ha annunciato l'acquisizione di The Devils da parte della sua società Lightstorm Entertainment tramite Facebook. "Ho amato la scrittura di Joe per anni, apprezzando ogni nuova lettura, durante l'epico ciclo dei libri di First Law, in particolare Best Served Cold (LOVE IT!) e la trilogia di Age of Madness. Ma la freschezza del mondo e dei personaggi diThe Devils mi hanno finalmente fatto alzare il culo per comprare uno dei suoi libri e collaborare con lui per portarlo sullo schermo", ha detto Cameron.

L'acclamato regista ha anche dichiarato che Abercrombie aiuterà a scrivere la sceneggiatura di The Devils. Il romanzo è stato pubblicato solo il mese scorso e segue un gruppo di mostri che hanno il compito di salvare l'Europa da una piaga di elfi carnivori. Altri libri sono previsti per essere rilasciati come parte di una trilogia.