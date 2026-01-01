James Cameron critica Alien 3: "La cosa più stupida del cazzo"
Cameron non era un fan del modo in cui certi personaggi venivano uccisi.
In una conversazione con Michael Biehn, protagonista di Aliens, James Cameron ha descritto il terzo film e la sua decisione di eliminare diversi personaggi importanti come Newt e Hicks in termini piuttosto duri.
Questi due erano i preferiti dai fan e Cameron sostiene che non poterli includere abbia rovinato gran parte del peso emotivo del terzo film.
Cameron ha detto che:
"Pensavo fosse la cosa più stupida del cazzo. Quindi, costruisci molta buona volontà attorno ai personaggi di Hicks, Newt e Bishop, e poi la prima cosa che fanno nel film successivo è ucciderli tutti, giusto? Ragazzi davvero intelligenti, sai, e li sostituisci con un branco di cazzo di detenuti che odi. E vogliono vedere morire. Davvero intelligente"
Non è la prima volta che Cameron critica i film di Alien, e ha messo apertamente in discussione altre parti del franchise in diverse occasioni. Era persino completamente a favore delle idee di Neill Blomkamp per un sequel alternativo di Alien che saltasse completamente Alien 3. Guarda l'intervista qui sotto.