James Cameron critica Alien 3: "La cosa più stupida del cazzo"

In una conversazione con Michael Biehn, protagonista di Aliens, James Cameron ha descritto il terzo film e la sua decisione di eliminare diversi personaggi importanti come Newt e Hicks in termini piuttosto duri.

Questi due erano i preferiti dai fan e Cameron sostiene che non poterli includere abbia rovinato gran parte del peso emotivo del terzo film.

Cameron ha detto che:

"Pensavo fosse la cosa più stupida del cazzo. Quindi, costruisci molta buona volontà attorno ai personaggi di Hicks, Newt e Bishop, e poi la prima cosa che fanno nel film successivo è ucciderli tutti, giusto? Ragazzi davvero intelligenti, sai, e li sostituisci con un branco di cazzo di detenuti che odi. E vogliono vedere morire. Davvero intelligente"

Non è la prima volta che Cameron critica i film di Alien, e ha messo apertamente in discussione altre parti del franchise in diverse occasioni. Era persino completamente a favore delle idee di Neill Blomkamp per un sequel alternativo di Alien che saltasse completamente Alien 3. Guarda l'intervista qui sotto.