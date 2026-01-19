James Cameron: "Dobbiamo capire come realizzare film di Avatar in modo più economico"

HQ

Avatar: Fire & Ash non ha avuto lo stesso successo straordinario dei due film precedenti, poiché sebbene il film abbia incassato oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino, è inferiore a 1 miliardo rispetto al suo predecessore e rappresenta meno della metà degli incassi totali del film originale. I ricavi generati non sono nulla di cui sminuire, con Avatar 3 uno dei film più importanti di sempre, ma comunque il regista James Cameron ritiene che ci siano motivi di preoccuparsi.

Parlando con la pubblicazione taiwanese TVBS News, l'iconico regista ha osservato che deve capire come realizzare Avatar film in modo più economico se vuole continuare a realizzare capitoli della serie.

"Ecco il punto: l'industria cinematografica è depressa in questo momento. Avatar 3 è costato un sacco di soldi. Dobbiamo fare bene per poter continuare. Dobbiamo fare bene, e dobbiamo capire come realizzare film di Avatar in modo più economico per poter continuare."

Con 1,3 miliardi di dollari all'attivo, Avatar: Fire and Ash è probabilmente un grande successo commerciale, ma questo non cambia il fatto che il film era anche astronomicamente costoso con un budget presumibilmente intorno ai 350-400 milioni di dollari, senza contare le spese di marketing e simili.

Considerando il calo del botteghino di Fire and Ash rispetto ai suoi predecessori, pensi che Cameron abbia ragione a preoccuparsi per il futuro di Avatar ?