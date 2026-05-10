James Cameron e Disney hanno fatto causa per aver usato l'immagine dell'attrice senza permesso nella creazione Avatar

HQ

James Cameron e The Walt Disney Company sono stati citati in giudizio per uso non autorizzato dell'immagine dell'attrice Q'orianka Kilcher senza la sua conoscenza e consenso. Si sostiene che un'immagine dell'attrice sia stata usata dal team di design di Cameron quando stava creando Avatar per creare le basi per il personaggio di Neytiri interpretato da Zoe Saldana.

Nel reclamo, ottenuto da Variety, l'attrice indigena afferma che all'età di quattordici anni Cameron ha estratto i suoi tratti facciali da una fotografia per contribuire a creare le basi per Neytiri. "L'attore non ha mai acconsentito all'uso da parte dei convenuti della sua immagine, né in Avatar né in alcun prodotto o promozione correlato," si legge nel documento giudiziario.

L'immagine di Kilcher sarebbe stata usata in schizzi di produzione, maquette 3D, modelli digitali e distribuita in diversi studi VFX. "Quello che ha fatto Cameron non è stata ispirazione, è stata estrazione. Prese i tratti biometrici unici di una ragazza indigena di 14 anni, li fece passare attraverso un processo di produzione industriale e generò miliardi di dollari di profitti senza mai chiederle il permesso. Quello non è fare film. Questo è furto," ha detto Arnold P. Peter, principale avvocato di Kilcher.

Nel documento, Kilcher afferma anche che quando ha incontrato Cameron per la prima volta, le è stata regalata una stampa incorniciata di uno schizzo che lui aveva realizzato, con un nodo che diceva che la sua bellezza era stata la sua "prima ispirazione per Neytiri." Disney e Cameron devono ancora commentare la causa.